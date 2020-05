Voorlopige resultaten onderzoek: ‘Geen coronavirus in lucht buiten nertsenstallen’

Reportage Clubliefde op laag pitje: ‘Ik mis iedereen verschrik­ke­lijk’

16:22 Drie keer in de week samen voetballen, al twintig jaar naast elkaar in het orkest of met de hele club repeteren voor een theaterspektakel: het zit er al een tijd niet meer in. Het verenigingsleven ligt op zijn gat en daarmee ook een hele hoop sociale contacten. Hoe dat voelt? Die vraag legden we zes fanatieke verenigingsmensen uit onze regio voor.