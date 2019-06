Voorlopige streep door Deurnes bouwplan

Het appartementencomplex zou op de locatie van café-zaal Stationszicht en garage Goossens moeten verrijzen. Woonveste Bouw uit Mierlo tekende voor het bouwen van negen kleinere huur- en drie koopappartementen. De grond is nu nog in eigendom van de gemeente.

Bewoner van de Spoorlaan W. van den Berkmortel die de appartementen pal naast zijn huis dreigde te krijgen, stapte vorige maand naar de Raad van State. Hij vroeg om schorsing van het bestemmingsplan. De rechter is het eens met de Deurnenaar dat volgens het eigen beleid van de gemeente aan het Stationsplein nog maar plaats is voor zes appartementen en niet voor twaalf. Dat staat in een stedenbouwkundige visie van de gemeente.