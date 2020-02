Voormalig Astense helpt studenten met enorme scriptiedip

Het begint voor Karin Ammerlaan met iemand uit haar netwerk die al twee jaar worstelt met het afronden van zijn scriptie. Een man die volledig ten einde raad is en de constante druk van zijn ouders voelt. Het collegegeld moet betaald worden. ,,Hij was inmiddels al aan het werk, maar die scriptie bleef een blok aan zijn been”, vertelt de in Eindhoven woonachtige Ammerlaan. ,,Hij kwam bij me en vroeg of ik zijn sparringpartner wilde worden. Stapje voor stapje heb ik aan zijn motivatie gewerkt. Ik weet hoe hij zich voelde, ik heb ook zes jaar over mijn proefschrift gedaan.”