Voormalig hoofdagente zoekt nabestaanden via oproep op Twitter: ‘Altijd dat beeld van een verdronken kind’

Haar gevoel schakelt ze in eerste instantie uit, op die 23e augustus 1997. Joyce Tops is dan hoofdagent en rijdt met spoed naar het strandbad in Ommel waar een kind onder water is verdwenen. Ze is als een van de eersten ter plaatse, ziet dat het mis is en geeft de hulpverlening alle voorrang. Via de portofoon schakelt ze collega’s in.