Willy Rovers bijna vijftig jaar ambtenaar in Gemert: ‘Ik sta in vele trouwal­bums’

8 augustus GEMERT - Op voorspraak van zijn decaan van de MULO ging Willy Rovers 50 jaar geleden in het gemeentehuis in Gemert vragen of er een baantje voor hem was. Hij was net geslaagd. De heer achter het loketje waarschuwde meneer Van den Broek, de gemeentesecretaris en Willy mocht doorlopen naar zijn werkkamer.