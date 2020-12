Voormalige hennepkwekerij ontdekt in ondergrondse zeecontainer in Aarle-Rixtel

Politiek steunt onderne­mers in strijd voor mooier centrum Someren, maar waarschuwt ook: Er is geen plan B

26 november SOMEREN - Als de ondernemers in Someren samen de schouders onder een mooier centrum zetten, dan kan de politiek niet achterblijven. Er is volop steun voor een Bedrijven Investerings Zone. Wel is er een waarschuwing voor ondernemers: er is geen plan B.