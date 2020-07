Voorproefje expositie Peelrandbreuk bij de Ossenbeemd

,,Eigenlijk zouden we dit najaar een groot paviljoen plaatsen met hierin een interactieve tentoonstelling over de breuk, maar vanwege corona hebben we die verplaatst naar volgend jaar. Om het publiek toch vast kennis te laten maken met dit geologisch verschijnsel houden we nu deze zomerexpositie", vertelt voorzitter Dick van der Star.



Wie rondloopt in het bezoekerscentrum van de Ossenbeemd krijgt antwoord op vragen als: Hoe is de Peelrandbreuk ontstaan? Wat merken we nog van de breuklijn? Hoe ziet zo'n breuk eruit? Om dit laatste zichtbaar te maken, hangen er drie zogeheten lakprofielen (afdrukken) die zijn gemaakt door Frits Kraefft en Henk Kerkers.