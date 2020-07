Voorrang bij grondaankoop Kloosterstraat Ommel: Plan voor 60-80 nieuwe woningen

OMMEL - De Kloosterstraat is de meest ideale bouwlocatie van Ommel voor de komende jaren. Na plan Kaag (21 woningen) zijn er plannen om binnen zeven jaar tientallen woningen extra in de straat te bouwen. De gemeente mag de beoogde bouwgrond als eerste kopen.

Nu is het nog weiland, maar binnen vijf tot zeven jaar hoopt de gemeente Asten dat er zestig tot tachtig nieuwe woningen staan in de Kloosterstraat. Het gaat om vier percelen met een totale grootte van zo’n 3,7 hectare. De grond is nog in eigendom van particulieren, maar de gemeente heeft nu het recht bedongen om de grond als eerste te kunnen kopen. ,,Dat gebied heeft veel potentieel”, aldus wethouder Henk van Moorsel.

Asten heeft al een tijd niet meer actief naar bouwgrond gezocht in de gemeente. Nieuwbouwwijk Loverbosch 2 was volgens wethouder Henk van Moorsel het laatste voorbeeld. Aangezien Ommel wil groeien tot ver boven de duizend inwoners, is Van Moorsel op zoek gegaan naar nieuwe bouwlocaties. Sinds 2006 is al bekend dat de Kloosterstraat een geschikte plek mis, bleek destijds bij het opstellen van het dorpsontwikkelingsplan.

Grond is aantrekkelijk voor woningbouw

Inmiddels is de eerste concrete stap daartoe gezet. Asten gaat in onderhandeling met de grondeigenaren om tot aankoop te komen. Het voorkeursrecht is geen dwingend recht. Van Moorsel wil er door goed te onderhandelen uit zien te komen. ,,Ze weten dat hun grond aantrekkelijk is voor bouw en dat wij na plan Kaag een keer zouden aankloppen”, zegt hij.

De wethouder denkt dat het zeker nog enkele jaren kan duren alvorens de schop de grond in kan. Er moeten immers de nodige procedures doorlopen worden. Hij ziet het meer als een plan voor de lange termijn.

Wens in vervulling

De 21 woningen in plan Kaag (ter hoogte van Kloosterstraat nummer 8) zijn voor de middellange termijn. Bovendien komen er acht woningen aan de Kluizendries. Tel die plannen bij elkaar op en er komen zo’n honderd woningen bij de komende jaren. Een wens van het dorp om flink te groeien gaat daarmee in vervulling.

,,We hebben lange tijd allerlei solitaire plannen gehad, zoals ’t Loo bijvoorbeeld. Nu is het tijd om grotere plannen alvast in de tijd weg te zetten.”