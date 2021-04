Voorrang geven aan zonnepanelen op Laarbeekse daken is niet zo eenvoudig als het lijkt

LAARBEEK - Eerst de daken volleggen met zonnepanelen, dan pas landbouwgrond. Iedereen is ervoor, maar de praktijk is weerbarstiger. In Laarbeek probeert Partij Nieuw Laarbeek (PNL) een drietal plannen voor zonnevelden tegen te houden om zo ruimte te maken voor grootschalige zonnedaken. De weg ligt echter vol obstakels.

,,Niets is onomkeerbaar”, zei wethouder Joan Briels (De Werkgroep, milieu), toen de gemeenteraad een poosje geleden een verklaring van geen bedenking gaf voor enkele grootschalige zonneparken in Laarbeek. Als de politiek dat wilde, kon ze er altijd nog van afzien.

Vergunning twee parken rond

Enkele maanden later geldt dat in ieder geval niet meer voor twee van deze projecten. Ze waren zo serieus en uitgewerkt, dat de gemeenteraad er afgelopen november groen licht aan heeft gegeven. Voor zonneparken De Blauwe Poort bij bedrijventerrein Bemmer IV in Beek en Donk en Liesvelden-Snelle Loop, dichtbij Boerdonk is de vergunning (zo goed als) rond.

Anders ligt dat bij drie andere projecten. De twee zonnevelden (Rooijseweg en Vossenberg) van ongeveer 8 hectare groot ten noordwesten van Mariahout en een zonnepanelenveld van 6 hectare in het kassengebied aan Pater Eustachiuslaan in Aarle-Rixtel zijn nog niet zover dat toestemming van de gemeenteraad al nodig is.

Als dat zo is, kun je er ook op terugkomen, redeneert Partij Nieuw Laarbeek (PNL). De lokale partij zou dat graag willen. De afgelopen periode is PNL benaderd door Laarbeekse ondernemers met plannen voor grootschalige zonnedaken. Die moeten daarvan afzien, omdat de capaciteit bij Enexis vol zit.

Motie om capaciteit te vergroten

‘Zet de zonnevelden in de wachtkamer totdat duidelijk wordt wanneer de ruimte op het netwerk is vergroot. Dan kun je de vrijkomende capaciteit gebruiken voor zonnepanelen op schuren, stallen of andere bedrijfsruimten', opperde PNL daarom medio maart in een motie.

Quote Dit is niet omkeerbaar Ronnie Thijssen, fractievoorzitter PNL Maar zo eenvoudig blijkt de zaak dus niet te liggen. Als een project wordt afgeblazen, kiest Enexis het volgende op de wachtlijst, bleek deze week in de commissie algemene zaken. Dat kan een ander zonneveld in een andere gemeente zijn, waardoor de Laarbeekse ondernemers met hun lege daken er nog steeds weinig aan hebben.

Bovendien, de voorbereidingen voor zeker twee van de drie projecten zijn daarvoor te vergevorderd. Als die in dit stadium worden afgeblazen, bestaat het risico dat de gemeente Laarbeek juridisch wordt aangesproken voor ‘onbehoorlijk bestuur'.

Nieuws dat voor PNL als een onaangename verrassing kwam. ,,Dit is niet omkeerbaar", brieste fractievoorzitter Ronnie Thijssen. Briels herhaalde echter zijn woorden: ,,Niets is onomkeerbaar.” Volgens hem kan de politiek nog altijd besluiten om de projecten niet te vergunnen. Alleen de spelregels tussentijds veranderen kan niet, betoogde hij.

In het huidige gemeentebeleid wordt met geen woord gerept over voorrang voor zonnedaken wanneer er schaarste is op het net. Briels: ,,Toen wij het beleid vaststelden was daar nog niets over bekend.”