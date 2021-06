Voortaan elke vier jaar evaluatie voor Laarbeeks Ondernemersfonds

Hangplan­ten­pro­ject Onderne­mers­fonds Laarbeek bijna afgerond

14 juni BEEK EN DONK/AARLE-RIXTEL - Ze bloeien prachtig, de bloemen in de manden die eerder dit jaar zijn opgehangen in de Dorpsstraat in Aarle-Rixtel en op het Piet van Thielplein in Beek en Donk. Het is het eerste project uit de koker van het nieuwe Ondernemersfonds in Laarbeek en het resultaat van de samenwerking tussen ondernemers, vrijwilligers en de twee dorpsraden.