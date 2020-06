Voortaan Engelstalige mis in Michaëlkerk Beek en Donk

BEEK EN DONK - In de Michaëlkerk in Beek en Donk wordt op zaterdag 11 juli voor het eerst een Engelstalige mis gehouden.

De Engelstalige vieringen volgen op het succes van die in Eindhoven, vertelt pastor Geoffrey de Jong van de Laarbeekse Eustachiusparochie. Die diensten, in de Gestelse St. Lambertuskerk, voorzien met 100 tot 200 bezoekers per dienst volgens De Jong duidelijk in een behoefte. ,,Zo is het idee ontstaan om ook in het dekenaat Peelland een Engelstalige mis aan te bieden.”

Met de mis, die wekelijks op zaterdagavond om 19.00 uur begint, richt de kerk zich op de vele buitenlanders die in Zuidoost-Brabant werken. ,,Ik hoorde laatst iemand zeggen dat er alleen al in Laarbeek een kleine 1.000 mensen uit andere landen werkzaam zijn. Veel van die mensen zijn de Nederlandse taal nog niet machtig, of wonen hier simpelweg te kort om de taal überhaupt te kunnen leren. Als er alleen al van die 1.000 mensen 50 gelovigen in een Engelstalige mis geïnteresseerd zijn, is het bij wijze van spreken al genoeg.”

Praktische keuze

De vieringen worden geleid door De Jong zelf, die tot zijn zevende in Zuid-Afrika woonde en Engels als zijn moedertaal beschouwt. Dat de Beekse Michaëlkerk de plaats van handeling is, is volgens de pastor vooral een praktische keuze geweest. ,,Het had ook ergens anders gekund, maar het kwam hier goed uit omdat de zaterdagavondviering door omstandigheden is komen te vervallen. Mensen die bijvoorbeeld op zondag niet kunnen, hebben nu toch een uitwijkmogelijkheid op de zaterdag.”