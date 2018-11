Voortbestaan basisschool De Driehoek in Griendtsveen is onzeker

De medezeggenschapsraad van basisschool De Driehoek heeft aan alle ouders laten weten dat de school waarschijnlijk over anderhalf jaar dicht gaat. Volgens leerkracht van groep 4, 5 en 6 Robert van Vegchel is het aantal leerlingen dan gedaald tot veertig en dat is voor de school de kritische ondergrens.

,,We zullen dan twee groepen hebben in plaats van de huidige drie en dat is wat ons betreft te weinig om goed onderwijs aan de kinderen te kunnen garanderen.” Op dit moment zitten er vijftig leerlingen op De Driehoek.

De school valt onder de Limburgse Stichting Dynamiek. Er zijn vier onderwijzers, een onderwijsassistente en een directeur in dienst.

Definitieve knopen zijn er nog niet doorgehakt, benadrukt Van Vegchel. ,,Het is een voorgenomen besluit tot sluiting. We willen eerst horen wat de ouders hier over adviseren.” Naar welke school de kinderen hierna eventueel gaan, is een groot bespreekpunt. ,,Het is aan de ouders welke kant dat op gaat. Ons streven is dat de kinderen samen blijven.”