Voortbestaan dorpsraad Leefbaar en Vitaal Neerkant onzeker

Linkse partijen willen meer huizen in steden en dorpen juist groen houden: ‘Niet elk dorp zijn eigen AS­ML-wijk’

PEEL/KEMPEN - Niet elk dorp moet zijn eigen ASML-wijk krijgen. Dat vindt een groot aantal fracties van GroenLinks en de PvdA in het stedelijk gebied in Zuidoost-Brabant. Het platteland hoeft niet te worden volgebouwd om de groei van ASML mogelijk te maken, vinden ze. Veel bouwen kan beter alleen in de steden.

11:00