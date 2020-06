Voortbestaan SSE in gevaar: Jeugdleden stappen massaal over naar SV Someren

Hij worstelt ermee en een oplossing voor het probleem is nog niet zo snel gevonden. Hoe nu verder is de vraag die voorzitter Bart de Groot van voetbalclub SSE uit Someren-Eind zichzelf stelt nu één op de vijf jeugdleden vertrekt naar grote buur SV Someren. Teams aanvullen blijkt lastig, want hij wil zeker geen jeugdspelers uit andere dorpen ronselen. Met als gevolg dat het voortbestaan van de club in gevaar is.