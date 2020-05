Voortuinen doen ook mee in bomenvervangingsplan Laarbeek

De gemeente doet daarbij een expliciet beroep op haar inwoners om tolerant te zijn wanneer gemeentebomen op straat groter worden, en wortels bijvoorbeeld dichter bij de huizen komen. ,,Uw voortuin doet ertoe. Als we de groeiruimte in de voortuinen niet meerekenen, moeten we aanzienlijk meer bomen laten vervangen of kunnen ze er überhaupt niet meer staan. Laarbeek kan alleen maar groen blijven als we samen accepteren dat bomen over grenzen groeien", roept zij op in een online presentatie (zie hieronder). Een fysieke bewonersbijeenkomst zat er vanwege de coronacrisis niet in. Lees verder onder de video.

De inzet van de gemeente Laarbeek is om zoveel mogelijk biodiversiteit in het bomenbestand te hebben, zowel als het gaat om soorten als leeftijdsopbouw. Hele lanen bomen in een keer vervangen omdat ze nu eenmaal aan de beurt zijn, zal dus niet meer zo snel aan de orde zijn.

Sowieso: gezonde bomen worden niet zonder meer gekapt als ze geen overlast veroorzaken. Zeker niet als het gaat om prachtige, monumentale eiken zoals in de Koppelstraat in Beek en Donk. Alle waardevolle bomen zijn benoemd en die genieten een zekere bescherming.

Als bomen te dicht op elkaar blijken te staan en dus water en zonlicht van elkaar wegnemen, wordt niet vanzelfsprekend de helft gekapt. Zo worden de lindes aan de IJsweg in Beek en Donk in 2021 wellicht uitgedund en deels verplaatst naar de Molenweg.

Uit een inventarisatie is gebleken dat 90 procent van de 25.000 Laarbeekse bomen een levensverwachting van meer dan vijftien jaar hebben. Twee derde van de bomen hoeft pas na verwachting 2050 vervangen te worden, een derde de komende dertig jaar. Ze staan overal over de gemeente verspreid, er zijn geen duidelijke concentraties.

Genoeg groeiruimte

Kwalitatief slechte bomen zijn als eerste aan de beurt voor kap en bij vervanging wordt er gekeken of er voldoende ruimte voor ze is, ook in de toekomst wanneer ze tot wasdom zijn gekomen. Kwaliteit gaat boven kwantiteit: liever minder bomen die genoeg groeiruimte hebben, dan een straat vol waar eigenlijk de ruimte niet voor is.

Tot en met 2025 moeten naar schatting ruim 1500 bomen gekapt worden, omdat ze te ziek of te oud zijn geworden, overlast veroorzaken of in de weg staan voor bijvoorbeeld noodzakelijke rioolwerkzaamheden. Van 2025 tot 2030 gaat het om meer dan 950 exemplaren, van 2030-2040 om bijna 3400 en van 2040-2050 een kleine 1600. Gemiddeld 200 tot 350 bomen per jaar, zo becijfert de gemeente.

Inwoners van Laarbeek hebben nog tot en met 25 mei om te reageren op het bomenvervangingsplan, op 25 juni neemt de gemeenteraad er een besluit over en in het najaar zullen dan de eerste maatregelen worden uitgevoerd.