Vraag naar bedrijfskavels blijft: Florapark Asten uitverkocht

Het nieuwe bedrijventerrein bij de A67 ligt ingeklemd tussen de Floralaan, N279 en Stegen. Terwijl Geevers Classic Cars nog moet beginnen met bouwen, is Vlemmix Aanhangwagens op het naastgelegen perceel het twee jaar oude pand alweer aan het uitbreiden. Het Astense bedrijventerrein Florapark - met in totaal 21 bedrijven - is nog volop in ontwikkeling. Afgelopen zomer werd de laatste kavel op het terrein verkocht. Dat betekent dat in totaal 7,2 hectare extra grond beschikbaar is gekomen voor ondernemers uit Asten en Someren. ,,Ondanks enkele kleine tegenslagen is de verkoop van de kavels toch vrij vlot gegaan", zegt wethouder Henk van Moorsel.

De gemeente wilde met de aanleg van Florapark gehoor geven aan de aanhoudende vraag vanuit de ondernemers naar bedrijfslocaties. Van Moorsel noemt Florapark een succes, maar mede door de gunstige economie is er nu nog steeds vraag naar kavels. ,,We hebben in Asten echter niet veel opties. Daar komt bij dat we de aanleg van een bedrijventerrein regionaal moeten afstemmen. Dat kost tijd", aldus de wethouder. Volgens hem is het aantal leegstaande bedrijfspanden in Asten ook gering: ,,Als ondernemers in de gaten krijgen dat ergens een pand leegstaat, is het vaak snel verkocht."

Fluitend naar het werk

Johan van Rijssel van Van Rijssel Carrosserie kan dat beamen. Het bedrijf is sinds enkele maanden op Florapark gevestigd. Het voormalige pand aan de Bonksel op het Nobis-terrein was Van Rijssel snel kwijt. ,,Dat is gekocht door een ander Astens bedrijf: HG Engineering en Machinebouw. Onze andere drie locaties hadden we gehuurd. Ook die zijn alweer bezet. Asten is gewoon populair." Van Rijssel is in zijn nopjes met de nieuwe plek: ,,We gaan hier elke dag fluitend naar het werk." Hij ziet de samenvoeging van de vier locaties op één plek als grootste voordeel. ,,En we zitten hier dicht bij de snelweg."

Het laatste bedrijf dat een kavel kocht op Florapark is dus Geevers Classic Cars. Die gaat de huidige locaties in Asten en Someren verlaten. ,,Het zal nog wel een jaartje duren voordat we daadwerkelijk gaan bouwen", vertelt Danny Geevers. Geevers Classic Cars koopt en verkoopt oldtimers en klassiekers en heeft nu nog de hoofdvestiging aan de Van Kuppenveldweg, op het voormalige Campinaterrein in Asten. Geevers ziet eveneens als groot pluspunt dat het bedrijf straks alle activiteiten onder één dak heeft. ,,En we zijn dan zichtbaar vanaf de snelweg."

Positief saldo

Wethouder Van Moorsel heeft al berekend dat de gemeente Asten geld over gaat houden aan de ontwikkeling van het bedrijventerrein: ,,We hebben nog niet alle kosten verrekend. Aan het einde van 2020 moet dat helder zijn. Maar dat het een positief saldo is, dat is duidelijk."