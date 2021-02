Vraag naar zorg voor dementen is zo groot dat zorgboerderij Grootenhout uitbreidt

Op de beoogde plek van de zorgwoning staat met potlood in het bestemmingsplan nog een beheerderswoning met een oppervlakte van 250 vierkante meter ingetekend. ,,Maar wij hebben liever meer ruimte om zorg te leveren. Het zal voor ons de eerste keer zijn dat we nieuwbouw plegen, de andere locaties zijn alle verbouwde boerderijen. Het voordeel is dat we zelf kunnen bepalen hoe we het inrichten, conform onze ideeën over dementerendenzorg.”

Volgens Van Bussel wordt Grootenhout overspoeld met aanvragen. ,,We hebben een wachtlijst van 45 mensen. Dit is een zorgconcept dat aanspreekt, een succesformule. We gaan uit van de zelfredzaamheid van onze cliënten en bootsen de gezinssituatie na in een landelijke omgeving. We gebruiken zo min mogelijk medicatie of beperkende maatregelen. We sluiten niemand op, dat is onderdeel van onze visie, maar staat sinds kort ook vastgelegd in de Wet Zorg en Dwang. Hier zijn drempels, geen leuningen in de gangen én we hebben gewoon trappen in huis, zodat dementerende ouderen alert blijven. Het had ook zijn voordelen toen we tijdens de eerste golf werden getroffen door corona. Bij bewoners in reguliere verpleeghuizen zie je veel eenzaamheid, hier konden ze naar buiten zonder de regels te overtreden.”