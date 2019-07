Vraagtekens bij sluiting consultatiebureau Bakel

Het consultatiebureau in Bakel was jarenlang gehuisvest in woonzorgcentrum De Wilbertsdries, maar daar kwam in maart van dit jaar een einde aan. De gemeente Gemert-Bakel nam het besluit vanwege de huurkosten: ze steekt haar geld 'liever in zorg dan in gebouwen’. Als alternatief is er nu in Bakel een wekelijks inloopspreekuur op dinsdagochtend. Ook de consultatiebureaus in Elsendorp en De Rips werden geschrapt. Jonge ouders uit de drie dorpen moeten voortaan naar Gemert.