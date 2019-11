Vrachtwagen belandt in sloot in Aarle-Rixtel

AARLE-RIXTEL - Op de N279 in Aarle-Rixtel is woensdagavond een vrachtwagen in de sloot beland. De chauffeur verloor de macht over het stuur van zijn voertuig. Daardoor kwam de combinatie in de berm terecht, waarna hij vervolgens in de sloot belandde.