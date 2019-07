Vrachtwagen belandt op personenauto op A67 bij Asten, passagier raakt gewond

Bouwplan kan jeugd voor Someren-Eind behouden

13:43 SOMEREN-EIND - ‘Na 40 jaar geen uitzicht meer op de Zuid-Willemsvaart’, was de bezorgde opmerking van een bewoner van de Sluisstraat tijdens de uitleg over het bouwplan ‘De Goede Vaart’ in het buitengebied van Someren-Eind. Maar er klonken ook veel positieve reacties van de aanwezige, onder wie opvallend veel Eindse jongeren.