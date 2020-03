Vrachtwagen vat vlam in loods in Lieshout

Dorpsraad Liessel pleit voor zebrapad in Hoofd­straat

20 maart LIESSEL - Sinds een jaar dringt de Liesselse dorpsraad bij de gemeente erop aan een zebrapad aan te leggen in de Hoofdstraat. Volgens de raad durven ouderen nauwelijks over te steken nabij de kerk. De gemeente ziet de noodzaak er niet van in omdat het een dertig kilometerzone is.