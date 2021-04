Vrachtwagenchauffeur met voet bekneld bij laden

Berg ervaring maakt plek voor jong talent: Janke (21) volgt Inge (57) op in gemeente­raad van Deurne

19 april Ze was een van de eerste vrouwen in een mannenbolwerk en zorgde er persoonlijk voor dat de sfeer in de gemeenteraad niet te grimmig werd. Maar nu is het mooi geweest. Inge van Laarhoven neemt dinsdagavond na 23 jaar afscheid van de gemeentepolitiek als raadslid van DeurneNu, de partij die haar vader oprichtte. Ze wordt afgelost door de 21-jarige Janke van Dijk.