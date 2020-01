Vrachtwagenverbod centrum Deurne gaat nú in

Het besluit was vorig jaar mei al genomen: Deurne wilde van het doorgaand vrachtverkeer in het centrum af. Er komen te veel trucks die er niets te zoeken hebben. En er zijn juist randwegen aangelegd waardoor het zware verkeer de kern kan vermijden, zoals de Binderendreef, Vlierdensedreef en het Knoflookpad.



Toch duurde het even voor dat verbod kon ingaan. Dat komt door alle procedures die nog volgden, zegt een woordvoerder van de gemeente. Zo moesten er waarschuwingsborden besteld worden en was het wachten op een vergunning van de provincie om die borden langs de N270 te kunnen plaatsen. Toen die binnenkwam, was de volgende stap toestemming krijgen voor de werkzaamheden. Want je moet met de veiligheid rekening houden op deze tachtigkilometerweg, aldus de zegsman.