Vredesprijs voor carnaval? ‘Lang verguisd feest nu geaccepteerd door de overheid’

video Fietsster zeer ernstig gewond achtergela­ten na aanrijding in Helmond, automobi­lis­te (32) opgepakt

26 januari HELMOND - Een fietsster is zaterdagnacht op de Heikantseweg in Helmond rond 02.40 uur aangereden door een auto. De betrokken wagen reed daarna door, zonder te kijken hoe het met het slachtoffer was. De fietsster bleef zeer ernstig gewond achter. Al vrij snel daarna is een 32-jarige vrouw uit Bakel aangehouden, de vermoedelijke bestuurster.