Vrees voor mestfabriek in Deurne

DEURNE - In Deurne leven zorgen om de mogelijke komst van een of meer mestfabrieken. Twee politieke partijen en mensen van belangengroep Stop de Stank vrezen dat de provincie een terrein aan de N270 in beeld heeft als locatie.

De kans dat er in Deurne een mestfabriek komt is aanwezig, maar alles behalve zeker. De provincie is nu bezig met het opstellen van een lijst met alle mogelijke plekken in Brabant waar mest verwerkt kan gaan worden. Dit is volgens hen nodig omdat er hier een mestoverschot is dat dan ook op eigen bodem ‘opgeruimd’ moet worden.

‘Glastuinbouwgebied in beeld’

Verschillende mensen in Deurne zijn totaal tegen de komst van mestfabrieken. Politici van de PvdA en Progressief Akkoord/GroenLinks en leden van Stop de Stank hebben sterkte vermoedens dat de provincie het voormalige glastuinbouwgebied op het oog heeft om een mestverwerker te bouwen. Dit terrein is onlangs door de gemeente aan de provincie verkocht omdat glastuinbouw op die plek niet kan vanwege de stikstofregels.

Met het terrein gebeurt nu niets. De provincie laat weten dat de locatie aan de N270 nog altijd in beeld is voor een duurzame variant van glastuinbouw. Als er energie voor de kassen kan worden opgewekt met hulp van bijvoorbeeld aardwarmte, dan is het project nog altijd mogelijk, zo is het standpunt. Eerdere onderzoeken naar aardwarmte mislukten echter, waardoor de gronden nog steeds braak liggen.

Honderd procent op tegen

Dit maakt dat er met argusogen wordt gekeken naar de ontwikkelingen rondom de mestfabrieken. ,,Een grote verwerker in het buitengebied, daar zijn we gewoon honderd procent op tegen. Los van de stankoverlast en de gevolgen voor het milieu door de verkeersbewegingen: wij vinden dat er minder dieren in de stallen toegestaan moeten worden. Fabrieken bouwen om van een te veel aan mest af te komen: dat is geen duurzame oplossing voor de toekomst”, aldus Theo Hikspoors van PA/GroenLinks.

Mestverwerkers op industrieterreinen

In Deurne mogen ondernemers die mest van andere veehouders verwerken zich alleen vestigen op industrieterreinen en niet in het buitengebied. Dat is een provinciale regel. In de gemeente wordt daarnaast gestimuleerd dat mest wordt verwerkt bij de bron: dus veehouders verwerken hun mest het best op hun eigen terrein.

Of de verkenning van de provincie naar locaties voor mestverwerking daar iets aan gaat veranderen, is nog te voorbarig, zo laat een woordvoerder weten. ,,Ze zijn door heel Brabant aan het kijken op welke plekken zo'n fabriek het minst belastend is voor mensen in de omgeving, milieu en natuur. Welke locaties dit zijn, is nog niet bekend. Ook kan een gekozen locatie weer afvallen. Daarnaast moeten alle procedures van inspraak voor burgers gewoon doorlopen worden.” Over de lijst met plekken en wat daar staat te gebeuren wordt eind 2021 een knoop doorgehakt.