Vrienden uit Aarle-Rixtel maken naam met carnavalswagen en jaarlijks feest

,,Toen een deel van de groep voor de eerste keer aan de optocht meedeed, was dat met een huis-tuin-en-keuken-aanhanger. Met een paar bouwhekken en golfplaten hebben we toen voor vijf personen een gevangenis gemaakt. Een paar dagen voor de optocht. Zo klein zijn we dus begonnen.”

Dat zegt Sjoerd van de Wetering (21). De groep bestaat verder uit Michiel van Kilsdonk (22), Sem Verstappen (22), Steven Christiaens (22), Pieter Smulders (21), Tim van der Laar (21), Tom Verhappen (21), Nick Engels (21), Lucas Beekmans (22), Jorn Verbakel (24), Rens Vereijken (22) en Teun Vereijken (21).

Bij elkaar in de klas

Een aantal van deze jongens zaten bij elkaar in de klas en werden vrienden. Van de Wetering: ,,Dat groepje heeft toen een carnavalswagen opgezet. Daarna zijn er nog een aantal jongens bij dat clubje gekomen en weggegaan. Zo is zeven jaar geleden de groep ontstaan zoals we die nu kennen.’’

De aanhangwagen van toen is inmiddels vervangen door een carnavalswagen waar ze met tweehonderd man op staan. Jaarlijks loopt het storm bij de verkoop van kaartjes voor de wagen. Met zo'n kaartje mogen de jongeren vier dagen meedoen aan optochten in de regio en onbeperkt drinken.

Quote Er is een vaste club van zo’n honderd­vijf­tig man ontstaan die elk jaar opnieuw meeloopt Teun Vereijken, CS De Trekkers

Teun Vereijken: ,,We merken de laatste jaren dat er een vaste club van zo’n honderdvijftig man is ontstaan die elk jaar opnieuw meeloopt. De andere vijftig mensen zijn jongeren die enthousiast zijn geworden omdat ze horen dat we een gezellige wagen hebben.’’

Dat is iets wat voor Van den Wetering nog altijd bijzonder is. ,,Vooral de eerste keer dat mensen echt geld wilden betalen om met ons mee te lopen, vond ik heel gaaf.’’

Trekkersfest

Sinds vijf jaar organiseren de twaalf vrienden ook het ‘Trekkersfest’: een groot feest dat plaatsvindt in oktober. Teun Vereijken: ,,Wij wilden een grotere carnavalswagen. Daarvoor was een nieuw onderstel nodig. Daar betaal je al gauw tegen de duizend euro voor. Dat hadden we niet. Zo zijn we op het idee gekomen om een feest te geven. De winst van dat feest gebruiken we voor de wagen.”

Het werd een blijvertje: ,,We hadden al zo’n plezier tijdens het organiseren en na het feest kregen we zoveel leuke reacties. Daarom gingen we ermee door. Waar er op de eerste editie van het feest plek was voor honderd mensen, konden we dit jaar vijfhonderd kaartjes verkopen.’’

Alles wat de groep aanraakt lijkt te veranderen in goud. Dit alles met de zegen van de gemeente Laarbeek. Zolang de jongeren zich maar aan de regels houden. Dat is tot dusver altijd goed gegaan.

Voldaan gevoel

Rens Vereijken: ,,Er lopen elk jaar zoveel mensen uit voor ons feest en de wagen. Dat is super mooi. We werken er ook echt heel hard voor. Dat doen we allemaal hartstikke graag. Als het dan ook aanslaat bij de mensen, dan is dat super. Vooral op de feestavond zelf voel je dat. Dan staan we samen in de zaal met een biertje in ons hand. Op dat moment zijn wij allemaal zo voldaan.’’

Daar sluit Teun Vereijken zich bij aan. ,,We beginnen zo lang van tevoren met de wagen en het feest. Het opbouwen, sjouwen, de organisatie, het hard moeten werken om het op tijd klaar te moeten krijgen. Alleen daar al worden er zoveel herinneringen gemaakt en opgehaald. Dat maakt het, naast de waardering van de mensen, nog leuker.’’