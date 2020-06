Vriendschap Someren voorbij na heftig ongeluk in de nacht

DEN BOSCH - Zeker honderd keer heeft Igor sorry gezegd, maar zijn vriend hoeft hem nooit meer te zien: ‘Je wilde me dood hebben’. De vriend zat achterin de auto toen Igor de macht over het stuur verloor en – uiteindelijk - tegen een boom botste. Omdat Igors rijbewijs ook was afgepakt, moet hem dat 148 uur taakstraf kosten, vindt het Openbaar Ministerie (OM).

Na een avondje chillen zou Igor van E. (21) uit Someren in oktober 2018 diep in de nacht twee vrienden thuis afzetten in zijn BMW. Op de Kanaaldijk-Noord ter hoogte van Lierop wilde hij om de rotonde heenrijden maar ‘raakte waarschijnlijk een stoeprandje’. Hij verloor de macht meer over het stuur, gaf per ongeluk gas en vloog toen over de vluchtheuvel heen, over de tegenliggende weg, door een heg, over nog twee fietspaden en eindigde tegen een boom. De vriend naast hem had niks. Maar een andere vriend zat achterin, zonder gordel en ‘had alles in zijn gezicht gebroken’.

Wegvluchten

Ze belden niet de politie maar vluchtten weg. Ze lieten de auto staan, een kennis kwam hen ophalen en ze bleven daar slapen. De volgende dag bleek de vriend inderdaad flink verwond en meldde Igor zich alsnog bij de politie. Die snapte wel waarom hij was weggevlucht: een jaar eerder was zijn rijbewijs afgepakt omdat hij onder invloed van drugs had gereden. Hij zou het rond deze tijd terug kunnen krijgen, maar wettelijk was dat nog niet zo. Het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) gaf hem dat later wel, niet wetende van dit ongeluk.

Geen doden gevallen

Officier van justitie Patrick van Hees nam zonder meer aan dat Igor ‘dit niet had gewild’. Maar: Igor had zeer gevaarlijk gereden én zonder rijbewijs. De vriend raakte zwaargewond en is nog steeds niet helemaal genezen. En dan had Igor ook vreselijk geboft omdat er geen tegenliggers waren of fietsers. “Er hadden makkelijk doden kunnen vallen.” Naast de werkstraf eiste hij voorwaardelijke rijontzegging van zes maanden.