Vrijspraak voor Liesselnaar die vrouw zou hebben mishandeld

Tijdens de rechtszitting schetsten de verdachte en zijn ‘slachtoffer’ twee totaal verschillende scenario's. De rechtbank hecht meer geloof aan de verklaringen van de man dan die van de vrouw die in februari vorig jaar in diens woning urenlang zou zijn mishandeld. Daarbij zou zij onder meer ernstig oogletsel hebben opgelopen. Tegen de man was twee weken geleden een jaar cel geëist.

Volgens de Liesselnaar was de vrouw, met wie hij een relatie had, in razernij ontstoken toen zij dameskleding in zijn woning had gevonden. De man, die slechtziend is, had zich enkel geweerd tegen de aanvallen van de vrouw.