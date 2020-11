Vrijwilligers aan het werk op de Stippelberg in Milheeze: ‘Dit is buiten spelen voor mij’

Gelokt door lokeenden

Er zijn ongeveer 120 eendenkooien in waterrijke gebieden in Nederland , waarvan nog 60 in gebruik. Van der Aa: ,,Vroeger was een eendenkooi een bron van inkomsten. De overvliegende eenden worden gelokt door lokeenden en door een kooikerhondje via de vangpijpen naar de kooiplas gedreven.” Nu zijn de eendenkooien onderdeel van de cultuurhistorie. De eenden worden geringd zodat men het trekgedrag van de wilde eenden kan volgen.

Vrijwilliger Han Beeuwkes (66) is nog actief als bedrijfsjurist, maar de dinsdagen werken in de bossen slaat hij niet over. ,,Dit is buiten spelen voor mij”, vertelt hij enthousiast. ,,We hebben een erg leuke groep, we zijn allemaal natuurgangers. Het maakt niet uit wat we doen als we maar bezig zijn in de buitenlucht.” Voormalig huisarts Helmus Suijs (72) heeft naar eigen zeggen altijd al wat gehad met de natuur. ,,Je bent hier bezig zonder dat je er bij na hoeft te denken.” Oud-onderwijzer Jan Sleegers (72) is er bij toeval ingerold. ,,Ik had wat stookhout nodig en sprak iemand van de gemeente die mij doorverwees naar Paul van der Aa. Die vroeg me vrijwilliger te worden. Ik ben gaan kijken en meteen gebleven. Dit is zo leuk en een hoogtepunt in de week voor mij, en ieder wordt in zijn waarde gelaten.”