Vrijwilligers bij uitvaarten in Heusden vertrekken na verschil van mening met pastoor Sacha Steijaert

Wie een politieke carrière niet in het water wil laten vallen, kan getraind een gooi doen naar bestuur waterschap

DEN BOSCH - Water. De ene zomer hebben we het veel te weinig, de andere meer dan ons lief is. Het weer wordt steeds onstuimiger en dus is er een belangrijke rol voor waterschappen om te zorgen dat de voeten droog blijven.

11:31