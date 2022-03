Vrijwilligers Bospark Bakel verdienen een dikke pluim

,,We zijn hier zo ontzettend blij mee”, vertelt Anny Bennenbroek, een van de zes leden van de werkgroep Bospark en coördinator van de Wielewaal. ,,Het verzoek lag al langer bij de raad van bestuur van eigenaar de Zorgboog , omdat deze locatie al enige tijd leeg stond. Uiteindelijk kregen we toestemming.”

Meer ruimte

De Wielewaal werd in de beginjaren als kantine gebruikt voor het personeel van St. Jozefsheil en daarna nog vele jaren als kinderopvang. Nu zit er ook het Museum ’t Zusterke. Bennenbroek: ,,De vorige locatie was echt te klein voor het museum. We hebben hier veel meer ruimte.”

Er is ook een filmzaaltje, een documentatieruimte met naslagwerken over de geschiedenis van St. Jozefsfheil en de Jan de Witkliniek en een vergaderruimte. Bennenbroek: ,,Wij zorgen als tegenprestatie voor de Zorgboog dat het terrein goed toegankelijk is en netjes onderhouden blijft.”

Pluim

Ze is ontzettend blij met de 35 vrijwilligers. ,,Ze verdienen in dikke pluim, ze zijn vele uren bezig hier op het Bospark. We kunnen nog steeds vrijwilligers gebruiken, al is met maar voor een paar uurtjes in de maand.”

Wat een jaar of acht geleden begon met het opknappen van het verwaarloosde spoorbaantje door familie Van Kempen uit Bakel, is het terrein van de Zorgboog nu uit gegroeid tot een prachtig Bospark dat voor iedereen toegankelijk is.

Naast het spoorbaantje is ook de kapel opgeknapt en is er vlinder-, kruiden- en moestuin aangelegd. De hertenwei wordt onderhouden en niet te vergeten het Kabouterbos, waar inmiddels ruim 500 kabouters staan.

Kabouterapp

,,Vanaf zondag lanceren we de online speurtocht Magic Trail, voor jong en oud”, vertelt werkgroeplid en coördinator van het Kabouterbos Franca van de Laar. ,,Men kan bij de gasterij De Brink in St. Jozefsheil een code kopen om de kabouterapp op je telefoon te zetten. Daarin zie je voetjes die je moet volgen. Onderweg zijn filmpjes te zien en moet je spulletjes verzamelen.”

Het voormalige museum ’t Zusterke is voortaan het huisje van kabouter Kwebbel geworden. Ook de oude poort di bij de ingang van St. Jozefsheil stond is opgeknapt nadat die stormschade opliep. Die staat nu bij het spoorbaantje. ,,We zijn erg blij dat de poort dankzij sponsoring en giften van de bezoekers van Bospark Bakel weer is opgeknapt”, zegt Bennenbroek trots. , We vinden het erg fijn dat het Bospark veel bezoekers trekt, maar we zouden het op prijs stellen dat de bezoekers respect hebben voor de spullen die er staan. Er zitten zoveel vrijwilligersuren in.”

Aanstaande zondag 3 april is Bospark Bakel weer officieel open. De entree is gratis, maar een vrijwillige bijdrage is altijd welkom.