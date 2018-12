Vrijwilligers in het zonnetje gezet in Laarbeek: 'Zonder ons zouden ze nooit buiten komen’

AARLE-RIXTEL - Hoe vaak zouden de hulpbehoevende ouderen in wooncomplex De Regt frisse buitenlucht in kunnen ademen zonder de vrijwilligers van de wandelgroep? ,,Bijna nooit'', is het stellige antwoord van Toon Vereijken. ,,Het personeel heeft geen tijd daarvoor. Dus zijn de ouderen aangewezen op vrijwilligers om eens buiten te komen.''

Aangewezen op mensen als Toon Vereijken en zijn vrouw Nettie dus. Iedere dinsdagmorgen meldt het echtpaar zich bij het wooncomplex in Beek en Donk, samen met nog een slordige twintig vrijwilligers. Die vormen al zo'n vijf jaar de wandelgroep van De Regt en werden gisteren beloond met een Laarbeeks vrijwilligerscompliment, samen met nog drie andere groepen en acht individuen.

Een ommetje

De wandelgroep-vrijwilligers maken een ommetje van een uur met de senioren, die zij in hun rolstoel voortduwen. Annemie Wagelmans ziet dat laatste echter anders. ,,Ik noem ze altijd mijn medewandelaars.'' Wagelmans woont zelf in een van de appartementen van De Regt en nam al snel de handschoen op toen een vrijwilligersgroep werd gevormd, om zo de ouderen tóch van het groen in Beek en Donk te laten genieten. Het echtpaar Vereijken reageerde niet veel later op een oproep.

Het team groeide al snel als kool. Iedere dinsdagochtend trekt nu een groep van 24 rolstoelgangers met begeleiders door de straten van Beek en Donk, plus nog een handvol verkeersbrigadiers. Die karavaan is voor veel Beek en Donkenaren inmiddels een vertrouwd beeld. ,,Soms boden mensen spontaan een kop koffie aan, toen we aan hun huis voorbij trokken'', haalt Toon Vereijken herinneringen op.

Vertrouwensband

Alle ouderen zijn gekoppeld aan een vast 'wandelmaatje'. Nettie Vereijken: ,,Ze krijgen een vertrouwensband met hun wandelmaatje. Vergeet ook de voor- en nazorg niet, zoals het aandoen en uittrekken van hun jassen.''

De blijdschap en opluchting in de ogen van de senioren, daar is 't de vrijwilligers allemaal om te doen. ,,Een oude dame is zó blij dat ze er even een uurtje uit is. 'Ik kan wel zingen van vreugde', dat zegt ze iedere keer wanneer we de poort uitlopen'', beschrijft Wagelmans.

De allerleukste herinnering? Het spontaan door kinderen van basisschool De Muldershof ingezette verjaardagsliedje, zeggen de drie in koor. Wagelmans: ,,Die kinderen hoorden ons buiten op straat 'lang zal ze leven' zingen. Ze renden naar buiten en kwamen in een kring meezingen.''

Mooie momenten die de senioren in De Regt zonder de vrijwilligers niet hadden beleefd.

De vier groepen die een compliment ontvingen

-De Tolken van Vluchtelingenwerk Laarbeek

-De vrijwilligers van de dinsdagochtend wandelgroep van Zorgcentrum De Regt

-De Parkwerkers Processiepark en Stichting Groene Hart van Mariahout

-Basketball Club Lieshout.

De acht individuele complimenten zijn voor: