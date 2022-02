Vrijwilligers pakken ‘rawozzie’ in natuurtheater De Donck aan

SOMEREN - Gerard Claassen van het IVN was vooraf in de Donck gaan kijken. Wat hij in het Somerense natuurtheater aantrof was ‘op zijn Zummers gezegd een grote rawossie’. Er zouden veel handjes nodig zijn. Die kwamen er zaterdag van de Speledonckers en de IVN.

Het clubhuis van toneelvereniging De Speledonckers ademt toneel, met de affiches aan de muur van de vele voorstellingen die vanaf 1972 in Theater De Donck zijn gespeeld. Dat kan niet gezegd worden van de omgeving van De Donck.

Speledoncker Toos van Staten weet wel waarom. ,,Ons lid Tjeu Geers deed voorheen al het onderhoud in en rondom ons theater. Hij was bijna elke dag bezig en het lag er altijd netjes bij. Na zijn overlijden is het onderhoud van het groen helemaal in het slob geraakt en zorgde voor veel druk op de leden.” Die hadden het al druk genoeg met de voorbereidingen voor een voorsteling.

Door aanplanting afgeschermd

Er werd contact opgenomen met de gemeente en met Gerard Claassen van de IVN, een echte natuurman: ,,De Donck is een natuurtheater en die naam willen we alle eer aandoen met echte natuurplanten zoals vuurdoorn, rhodondendron, boerenjasmijn, wilde roos, buxuskamperfoelie en nog meer. Er zijn ook nieuwe planten zichtbaar voor het publiek én als de spelers tijdens de voorstelling op- en afgaan worden zij door de nieuwe aanplanting afgeschermd.”

Natuurtheater De Donck is ontstaan in de zestiger jaren om de Stichting Culturele Dagen een locatie te bezorgen voor hun activiteiten. ,,Wij, als IVN, hebben er toen al aan meegewerkt,” zegt hij. ,,Vandaaruit is de samenwerking van nu ontstaan, weliswaar met andere mensen maar met evenveel liefde voor de natuur.”

Plantjes en handjes

Wethouder Louis Swinkels komt ook even kijken en niet met lege handen; de gemeente schenkt de planten én er is vlaai voor de werkers. ,,De Donck is dé grote groene parel in Someren, de cultuur ontmoet de natuur en dat kan hier mede dankzij deze samenwerking met al die vrijwilligers.” Hij heeft zelfs nog een oneliner: ‘De gemeente zorgt voor de plantjes, IVN en De Speledonckers voor de handjes’.

Speledonckers-voorzitter Rietje Snijders is blij met de samenwerking. ,,Vooral nu wij dit jaar ons 50-jarig jubileum vieren geeft het een goed gevoel dat tijdens onze vele activiteiten de bezoekers in een mooi opgeruimd theater de voorstellingen kunnen bijwonen.” Zoals het komend weekend wanneer er een aantal wandelingen in en rondom De Donck zijn en bezoekers uitleg krijgen over de historie van het park.