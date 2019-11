Vrijwilligers terug van Lesbos: ‘Kindjes slapen 's nachts in doos vanwege de ratten’

Voetbal­clubs in de Peel worstelen met beveili­ging na serie inbraken

20 november PEEL - Door inbrekers geplaagde voetbalclubs in de Peel zijn veelal verzekerd tegen schade na inbraak. Toch worstelen ze met de vraag of de beveiliging beter kan en tot hoever ze moeten gaan. Is camerabewaking de oplossing? ,,Wij hebben als kleine club daar niet de financiële ruimte voor.”