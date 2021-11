Vrijwilligers zandboscross staan noodgedwongen buiten: ‘Drankje samen doen we toch wel’

,,We worden door de organisatie verwend”, zegt Rita Nijnens. ,,Er zijn theaters om ons warm te houden. We krijgen koffie en thee. En ze kwamen zelfs al met vlaai langs.”

Rita Nijnens, Vrijwilligster bij de Zandboscross

Nijnens is één van de ongeveer veertig vrijwilligers die zondag de Zandbosscross van Atletiekvereniging Lopersgroep Deurne (AV-LGD) in goede banen moeten leiden. In een open schuur ontvangt ze de lopers en deelt startnummers uit. Daarmee heeft ze een bevoorrechte positie, beseft ze: ,,Wij zitten hier overdekt. De meeste anderen staan de hele dag buiten in het bos.”

Schakelen

,,Het was even schakelen”, vertelt Cor Terheijden namens de organisatie.,,Vrijdag hebben we in spanning de persconferentie afgewacht. Toen bleek dat de cross door kon gaan, zijn we zaterdag direct gestart met opbouwen.”

De aanscherping van de coronamaatregelen zorgde ondertussen wel voor de nodige aanpassingen in het draaiboek. Publiek mag niet aanwezig zijn en alle activiteiten, zelfs het omkleden, dienen in de open lucht plaats te vinden. Terheijden: ,,Dat maakt het een stuk kaler. Het is beduidend rustiger langs het parcours dan in andere jaren. Normaal gesproken kunnen de deelnemers binnen nog een drankje nemen na afloop. Die gezelligheid moeten we nu ook missen.”

Voor de vrijwilligers betekenen de nieuwe richtlijnen vooral doorbijten. Ook zij mogen niet naar binnen. Tussen de wedstrijden door even opwarmen bij een kop koffie of thee zit er daarom niet in. Noodgedwongen staan ze de hele zondag buiten.

Gewatteerd skipak

,,Geen probleem”, vindt Fred Kanters, één van de oudgedienden van AV-LGD. Gehuld in een gewatteerd skipak staat hij midden in het bos te posten langs het parcours. ,,Je moet je gewoon wat warmer aankleden”, wijst hij lachend op zijn benen. ,,Ik heb ook nog een lange onderbroek aan.”

Kanters is vanaf de eerste editie betrokken bij het jaarlijkse hardloop-evenement van AV-LGD. Tot vorig jaar zelfs als organisator. Hij is dus het nodige gewend, relativeert hij het ongemak: ,,Dit is de 37e keer dat we de Zandboscross organiseren. We hebben ook wel eens in 15 centimeter sneeuw gestaan. Wat dat betreft valt het vandaag nog mee.”

Als oud-organisator is hij vooral blij dat het evenement door kan gaan, vervolgt hij. Zowel voor de lopers als voor de vereniging: ,,Ik vind de Zandboscross één van de mooiste crossen in het circuit. Het parcours is mooi en uitdagend. En met de vrijwilligers vormen we één grote familie. Ook al moeten we straks buiten staan, dat drankje samen doen we toch wel.”

Zes uur in de kou

,,We doen het voor de lopers en de club”, zegt ook Karin Meulendijks, lid van de jeugdcommissie van de Deurnese atletiekvereniging. Ze staat geposteerd pal na de finish en heeft de taak om alle startnummers van de deelnemers in de juiste aankomstvolgorde te noteren. ,,De eerste lopers startten vanochtend om tien uur. De laatste wedstrijd begint rond half vier. Ik sta dus ongeveer zes uur in de kou”, rekent ze haar dienstschema voor.

Met een lach, want vervelend is het niet, vindt ze: ,,Er komt regelmatig iemand langs met thee. Ik heb me goed voorbereid, heb warme kleren en stevige schoenen aangetrokken. En we staan hier samen, dus we trekken elkaar er wel doorheen.”