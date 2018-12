Vrijwilligerspenning Laarbeek voor André Verbruggen en Mieke Kluijtmans

Succesvol­le start Automaatje As­ten-Someren

12:06 ASTEN/SOMEREN - Het gaat om zinvolle autoritten met minder mobiele personen naar bijvoorbeeld het ziekenhuis of een familielid die moeilijk bereikbaar is. Maar ook om plezierritjes naar bijvoorbeeld de pedicure. Het project Automaatje in Asten-Someren voorziet met 35 ritten na één maand duidelijk in een behoefte.