Vrijwilligerspenning Laarbeek voor Hans Aarts

Dienstauto voor ‘blauwe boa’ in Ge­mert-Ba­kel

16:46 GEMERT- BAKEL - Je hebt in Gemert-Bakel groene en blauwe boa's. De twee groene opsporingsambtenaren zijn actief in het buitengebied en hebben ieder een terreinwagen als dienstauto. De twee blauwe, van wie er één wordt ingehuurd, doen het met de fiets of eigen auto. Aan deze ongelijkheid komt een einde. De gemeenteraad stemde in met de aanschaf van een surveillancewagen voor de blauwe boa's.