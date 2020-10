Vrijwilligerswerk was vanzelfsprekend voor Mario Wijnen

DEURNE- Gemeenschapszin, als dat begrip op iemand betrekking heeft dan is het wel op de afgelopen weekend overleden Mario Wijnen.Op Mario Wijnen (58) werd nooit vergeefs een beroep gedaan. Zeker als het iets in 'zijn' Zeilberg betrof. Vaak nam hij ook zelf het initiatief.

Drie weken geleden nog kreeg Wijnen voor zijn vele verdiensten de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Het werd een soort afscheidsreceptie van het leven. ,,Mario nam alle tijd om te praten met de aanwezigen", zegt zijn vriend Martien van Rijt. ,,Het was een mooie bijeenkomst. 'Laat men zich mij zo maar in herinnering houden', zei hij na afloop."

Jongerensoos

Vanaf heel jong zette Wijnen zich in voor het verenigingswerk. Dat begon met jongerensoos Den Uitloat. Van Rijt: ,,Hij kwam er als bezoeker en werd dj, want er moesten plaatjes worden gedraaid. Later heeft hij dat ook gedaan in Zaal Van Bussel en bij de Zanzibar. In de laatste jaren luisterde hij nog wel eens een gouwe ouwe avond op in 't Vertierke. Afgelopen carnaval - hij was toen al ziek - verzorgde Mario een mooie middag. Hij wist dat het voor het laatst was. Sommige mensen kwamen er speciaal voor hem naar toe."

De soos was 'zijn kindje'. Hij zat in het bestuur en werd voorzitter. Zoals hij vaak de voorzittershamer hanteerde, weet Van Rijt. Bijvoorbeeld bij carnavalsvereniging De Pottenbakkers. ,,Hij zat altijd vol ideeën en was toegewijd aan de club", aldus huidig voorzitter Peter Otten. ,,In 2008 was hij onze jubileumprins. De laatste jaren zat hij in een soort denktank."

Otten brengt nog een verdienste van Wijnen naar voren. ,,Hij was samen met Pieter Martens verantwoordelijk voor de cd-reeks Rond de Clarinet. Vanaf 1996 werd er jaarlijks een cd uitgebracht met carnavalsmuziek.”

Kansen

Wat dreef Wijnen? Van Rijt: ,,Het is onze generatie. Vrijwilligerswerk doen was vanzelfsprekend. Ik zit zelf dertig jaar bij dorpsblad 't Kontakt. Mario heeft twintig jaar de advertenties bij elkaar gehaald. Wij kwamen op voor ons dorp. Mario was ook een sociaal bewogen man. Hij vond dat iedereen kansen moest krijgen. Bij zijn bedrijf Variant Schoonmaak Service kunnen kinderen uit het praktijkonderwijs ervaring op doen en zelfs een baan krijgen."

Wijnen was verder nog voorzitter van het Deurnes Industrieel Contact en een van de initiatiefnemers van de Lokale Media Groep Deurne.

De uitvaart is zaterdag om 11.00 uur. Hoe die er precies gaat uitzien, hangt af van de dan geldende coronaregels. Er komt in ieder geval een livestream.