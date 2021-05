Vrouw (19) lastiggevallen door jonge mannen in bus van Eindhoven naar Gemert: 'Niemand die hielp’

Schutters gilde St Lambertus hebben elkaar gemist

24 mei SOMEREN-EIND - ,,Lekker ouwehoeren met elkaar en daarnaast schieten op de Wip, dat hoort bij mijn zondagmorgen. Ik ben blij dat we weer zijn begonnen.” Theu Knapen is een van de leden van Gilde St. Lambertus in Someren-Eind die weer in actie kwamen op schietterrein De Kolenboer.