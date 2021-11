Vrouw belandt met auto in sloot in Helenaveen

Eerste 'studenten­huis’ voor alleen­staan­de 55-plus­sers in Deurne sluit noodgedwon­gen; nu komen er alleen­staan­de starters in

DEURNE - Het doek valt voor het eerste huis voor alleenstaande 55-plussers in Nederland. Thuishuis de Zevensprong in Deurne moet plaatsmaken voor elf kleine huurappartementen. De Zevensprong werd in 2011 opgericht om eenzaamheid tegen te gaan en ouderen met elkaar in contact te brengen.

25 november