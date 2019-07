Vrouw uit Zeilberg (88) beroofd door Roemenen: ‘Hij begon op die pinautomaat te rammen’

DEURNE - Een Roemeense roversbende sloeg maandag toe bij twee pinnende bejaarden in de Peel. Een van hen is een Zeilbergse vrouw van 88 jaar. „Hij begon op die automaat te beuken.”

Of ze in de toekomst nog een keer naar de bewuste pinautomaat gaat? Ze denkt even na. „Ja, waarschijnlijk wel. De kans dat me dit nog een keer overkomt is natuurlijk ontzettend klein.” Op maandag werd de Zeilbergse (88) slachtoffer van een beroving, een dag later kan ze de boel alweer relativeren. Het is ook niet dat ze veel keus heeft: het Deurnese Zeilberg telt maar één bankautomaat.

Reclamefolder

Maandagochtend, rond half twaalf slaan twee criminelen daar toe. Bij de pinautomaat middenin de Zeilberg heeft de vrouw net haar code ingetoetst, als een jonge man naast haar komt staan. „Hij hield een soort reclamefolder boven het toetsenbord en begon op die automaat te beuken. Een tweede jongen liep naar de automaat en daarna waren ze weg. Het ging vliegensvlug.”

Omstanders roepen wat naar de twee mannen, omdat iedereen beseft dat er iets niet klopt. Tegelijkertijd is iedereen te verbouwereerd om echt in actie te komen, zegt getuige Frits van Schaijk (71). „Het waren twee van de jonge gasten, snotneuzen. Ik had ze natuurlijk gewoon tegen hun kop aan moet jassen. Ik schreeuwde dat ze op moesten flikkeren.”

Helikopter

Van Schaijk snelt naar een politiewagen die stomtoevallig net op de hoek komt gereden. Het is het begin van een heuse klopjacht. De politie trekt een heel blik agenten open en een helikopter cirkelt al snel boven Deurne. Uiteindelijk weet de politie drie verdachten op te pakken op verschillende plekken in het dorp. Het zijn Roemeense mannen. Het heeft er alle schijn van dat ze behoren tot een rondreizende Oost-Europese bende die zich toeleggen op allerlei vormen van criminaliteit.

Hun slachtoffer heeft dan al met de bank gebeld. De vrouw krijgt dan pas te horen dat er een bedrag van honderden euro’s is opgenomen. „Ik snap nog steeds niet hoe ze dat nu precies voor elkaar hebben gekregen”, zegt een vrouw die het zag gebeuren. „Je zou verwachten dat ze gewoon dat bedrag intoetsen en het geld pakken. Maar dat deden ze niet. Ze bleven maar met een vuist op die pinautomaat rammen.”

Intimideren