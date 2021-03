Vrouw zwaargewond na ongeluk in Deurne, traumahelikopter uitgerukt

DEURNE - Aan de Hogeweg in Deurne is dinsdagavond een vrouw ernstig gewond geraakt. Ze werd gevonden door andere weggebruikers. Wat er is gebeurd, is niet bekend. Vermoedelijk is ze in aanraking gekomen met een lantaarnpaal en ten val gekomen.