Vruchtbaarheidskliniek Nij Geertgen in Elsendorp: Wél met de kop boven maaiveld uit

Limburger Scheijven (51) - die eerst verpleegkundige was en later bedrijfskunde studeerde - stond bijna vijf jaar geleden ‘eerlijk gezegd niet meteen te springen’ om de failliet verklaarde kliniek van oprichter Henk Ruis over te nemen. ,,Zeker niet in bedrijfseconomisch opzicht, we waren net blij dat onze kliniek Nij Barrahûs in Friesland goed draaide.” Maar toen hij hoorde wie in eerste instantie wél met een eventuele overname van Geertgen bezig waren, begon het toch te knagen. ,,Ik zal niet zeggen wie dat was, maar ik dacht wel meteen: dan blijft er weinig over van het gedachtegoed van Ruis, die altijd zo nadrukkelijk de patiënt centraal heeft gesteld.”