Vuurwerkshow Milheeze trekt veel ‘freaks’: voor honderden euro’s aan vuurpijlen over toonbank

Sinter­klaas in Waalre, maar dan zeventig jaar geleden. Wie was erbij destijds?

EINDHOVEN - Sinterklaas in Waalre in 1952. De foto is 70 jaar oud dus we zijn benieuwd of mensen zichzelf nog herkennen. Wie heeft er herinneringen aan de intocht in de jaren vijftig? En wie was Sinterklaas in Waalre in die tijd? Alle herinneringen en anekdotes zijn welkom via d.hoekstra@ed.nl

