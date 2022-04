VVD en Lokale Realisten staan te trappelen voor plek in coalitie Gemert-Bakel maar niet ten koste van alles

Formeel gezien houden de fractievoorzitters zich momenteel aan de afspraak dat een radiostilte in acht wordt genomen. Tenminste zolang er geen volgende stappen worden gezet in de onderhandelingen.

Quote Er liggen nog een paar flinke discussie­pun­ten op tafel

In de politieke wandelgangen is echter al duidelijk geworden dat CDA en Dorpspartij, sinds jaar en dag de regeringspartijen in Gemert-Bakel, samen verder willen na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart jongstleden. Helder is ook al dat als derde partner gekozen wordt voor ofwel de VVD ofwel de Lokale Realisten.

Op zich wachten

Naar verwachting zou deze week besloten worden met welke van die twee partijen er verder wordt gepraat, maar die beslissing laat nog op zich wachten. Initiatiefnemer CDA heeft door omstandigheden nog niet met alle vijf de andere raadsfracties voor nieuw overleg aan tafel kunnen zitten.

In diezelfde wandelgangen valt ook op te tekenen dat er nog een paar flinke discussiepunten op tafel liggen. Daarover zal een ei gelegd moeten worden voordat een volgende ronde van de formatiebesprekingen in kan gaan.

Strenge Realisten

Daarbij gaat het met name om de landbouwafspraken, waarover de meningen nogal uiteenlopen. Wel of niet aanscherpen is de vraag waarop verschillende antwoorden komen van de vier gesprekspartners. Kunnen de op dit gebied vrij strenge Lokale Realisten daarover tot overeenstemming komen met het sterk aan de landbouw gelieerde CDA?

Quote Blijft er qua portefeuil­le­ver­de­ling dan nog genoeg over voor de derde partij?

Daarnaast ligt prominent op tafel de vraag hoe de portefeuilles van de wethouders over de partijen verdeeld worden. Uitgangspunt is dat er wederom vier wethouders benoemd worden. Het CDA heeft daarbij een voorkeur uitgesproken voor zowel financiën als ruimtelijke ordening, met de centrumplannen. Dorpspartij-wethouder Wilmie Steeghs zou verder willen op het sociale domein. Maar blijft er dan nog genoeg over voor de derde partij?

Minder vertrouwelijk

Los daarvan kondigde het CDA in de aanloop naar de verkiezingen aan een aantal dingen anders te willen gaan aanpakken in de nieuwe raadsperiode. Minder vertrouwelijke besprekingen, meer open overleg, meer en betere samenwerking. Maar exacte voorstellen daarvoor liggen er volgens de andere fracties nog niet op tafel.

Medio volgende week komt er duidelijkheid, belooft CDA-partijleider Stefan Janszen. Dan weten de Gemert-Bakelse partijen - als het goed is - welke kant het uitgaat.