VVD Gemert-Bakel valt over uitspraken van wethouder Wilmie Steeghs

In dat onderzoek komen externe adviseurs van het bureau & Van de Laar tot de conclusie dat op het gemeentehuis aan het Ridderplein de waan van de regeert, dat er weinig evenwicht is in de rolverdeling tussen ambtenaren, college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad en dat er te weinig strategisch wordt gedacht en gehandeld.

Traditie van aanpakken

Wilmie Steeghs, een van de langstzittende politici in Gemert-Bakel, zei in een reactie dat die conclusie gezien moeten worden in de Gemertse traditie van aanpakken. ,,In Gemert kijken we van oudsher niet naar wat niet kan maar vooral wat wel kan en hoe we elkaar verder kunnen helpen” , aldus Steeghs tegen deze krant.

Quote De VVD wil weten wat het college gaat doen met de aanbevelin­gen in dit rapport Jan Vroomans, VVD-fractievoorzitter

Volgens VVD’ er Vroomans doet de wethouder met die uitspraken de conclusies in dat onderzoek ernstig tekort. ,,Er wordt een serieus probleem gesignaleerd in dit onderzoek. We moeten juist proberen dat probleem op te lossen, niet proberen die opzienbarende en verontrustende bevindingen in een ander daglicht te stellen”, aldus de VVD’ er. ,,Ik wil daarom weten wat het college gaat doen met de aanbevelingen in dit rapport.”

Sowieso broos

De relatie tussen de VVD en Steeghs is sowieso broos. Eind vorig jaar vlogen beiden elkaar al regelmatig publiekelijk in de haren. Aanleiding daarvoor was dat de LEVgroep in Helmond na een hoog opgelopen meningsverschil met de wethouder een punt zette achter de samenwerking met de gemeente Gemert-Bakel. Vervolgens ging wethouder Steeghs in zee met de Eindhovense Lumens Groep.

Ook de bestuurscultuur in Gemert-Bakel is een heikel en gevoelig onderwerp. Tien jaar geleden concludeerden onderzoekers in het destijds veelbesproken BING-rapport al dat er in de Gemert-Bakelse politiek sprake was van willekeur en de (schijn van) cliëntelisme. Die slotsom leidde tot het nodige rumoer in de politiek.

Werkdruk in kaart

Het huidige rapport over de bestuurscultuur is opgesteld op verzoek van de gemeenteraad en mede bedoeld om de werkdruk in kaart te brengen. Onder druk van de bezuinigingen is het aantal ambtenaren de afgelopen jaren geslonken tot ongeveer 180. De bedoeling is dat er de komende tijd juist weer meer ambtenaren worden aangenomen.

