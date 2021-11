VVD-wethouder Schlösser weg uit Deurne

Schlösser gaat vanaf 1 februari aan de slag als senior adviseur bij organisatiebureau &van de Laar. ,,Ik heb de afgelopen maanden goed gebruikt om te kijken waar ik goed in ben en gelukkig van word en denk dat dit een hele mooie stap voor me is”, aldus de wethouder.

Zijn afscheid is op 25 januari 2022, tijdens zijn laatste raadsvergadering. Marnix Schlösser is sinds 2014 wethouder en heeft zich al die tijd beziggehouden met de onderwerpen zorg en welzijn, duurzaamheid, afval en financiën. Het is mede dankzij hem dat in Deurne de zorgelijke financiële situatie drastisch verbeterde. Ook bouwde hij Zorg in Deurne op en vernieuwde alles op het gebied van zorg en welzijn. Van vriend en (politieke) vijand kreeg hij daarvoor meer dan eens alle lof.

Scherp

Burgemeester Greet Buter feliciteert haar collega ‘met deze mooie stap in zijn carrière’. ,,We gaan zijn bijdrage in het gemeentebestuur en hem als persoon absoluut missen. Hij is prettige collega, scherp en to-the-point. Marnix heeft grote stappen gezet in het sociaal domein, duurzaamheid, maar ook als een betrouwbaar hoeder van de gemeentelijke financiën. We wensen hem veel succes toe”, zo laat ze weten.

Missen

Schlösser zelf is ‘ongelofelijk dankbaar’. ,,We hebben veel voor elkaar gekregen en daar ben ik trots op. De samenwerking met het college, de raad en de gemeentelijke organisatie was bijzonder prettig, ook als het even moeilijk was. Ik ga dat dan ook enorm missen. Tegelijkertijd heb ik natuurlijk ook heel veel zin om een nieuwe uitdaging aan te gaan.”