VVV blij met nieuwe impulsen in Gemert

GEMERT - Een nieuw centrum, de aanstaande verbouwing van het kasteel, een nieuwe marketingcampagne onder de naam Gemert Vorstendom en brasserie De Keizer aan het Ridderplein die weer opengaat. VVV-voorman Bert Mickers is dolenthousiast over al deze ontwikkelingen.

,,Het is een en al positiviteit dat de klok slaat. Gemert koestert zijn historie en zijn centrum en iedereen werkt daarin volop samen", zegt Mickers. ,,Als straks na de lockdown en de coronamaatregelen de horeca en de winkels langzaam maar zeker en beetje bij beetje weer open gaan, zie ik het echt weer helemaal zitten”, zegt de voorzitter van de VVV Gemert-Bakel vol optimisme.

Mickers signaleert dat dit voorjaar een paar ontwikkelingen die al langer in de pijplijn zaten plotseling tegelijk goed op gang gekomen zijn. ,,Er is veel gepraat over de verbouwing van het Kasteel, de afgelopen jaren. En het is goed dat er vanuit de gemeenschap volop kritisch is meegedacht over die plannen. Dat hoort erbij. Maar het is ook goed dat de verbouwing op 18 april eindelijk van start gaat.”

Extra toeristen

Want daarmee krijgt het Gemertse centrum eindelijk weer eens een flink impuls, signaleert de VVV-voorzitter. Hij sluit zich daarmee aan bij de eerder in deze krant uitgesproken boodschap van voorzitter Martin Jacobs van het Bedrijvenkontakt Gemert (BKG) ,,We moeten ook oog hebben voor de positieve kanten van deze verbouwing. De plannen van projectontwikkelaar Bas van de Laar met het kasteel zorgen straks voor extra toeristen. Daar kunnen we alleen maar blij mee zijn.”

Daarom is het goed dat brasserie De Keizer aan de Ridderplein de deuren binnenkort weer opent, vindt hij. ,,Dat was sinds de sluiting een behoorlijk uit de toon vallende plek in het centrum.” Mickers juicht het ook toe dat het gemeentebestuur het centrum wil uitbreiden in noordwestelijke richting, met veel groen, water en autoluwe straten.

Uitzonderingspositie

,,Mooie hieraan vind ik ook dat het gemeentebestuur daarmee terug grijpt op de rijke historie van Gemert", schetst hij. ,,De uitzonderingspositie in De Peel van de vrije heerlijkheid Gemert moeten we koesteren. De nieuwe marketingcampagne onder de noemer Gemert Vorstendom vind ik dan ook een ijzersterke zet. Want ook veel Gemertenaren zelf zijn nog genoeg niet doordrongen van hun eigen historie.”

De VVV Gemert-Bakel levert trouwens ook een bijdrage aan al het nieuwe elan. Het plan is om in overleg met het gemeentebestuur de VVV-winkel aan het Ridderplein uit te breiden en te moderniseren. ,,Zo zijn we bijvoorbeeld druk bezig alle fiets- en wandelroutes te digitaliseren. In plaats van dikke stapels folders kunnen we die routes dan digitaal aanbieden. Ook wij moeten met de tijd mee.”