VVV Deurne verhuist naar ABN-AMRO-pand

Het gebouw van de ABN-Amro staat al enige tijd leeg en wordt opgesplitst in drie verschillende winkelpanden. De VVV opent in mei haar deuren n het deel naast de nog aanwezige pinautomaat. Op de hoek Markt/Kerkstraat komen veel toeristische wandel- en fietsroutes bij elkaar en ook is het een punt waarop veel automobilisten Deurne binnen komen rijden. ,,Met de vele bezoekers aan de horeca en de evenementen op de Markt is het een prima locatie voor een gastvrij onthaal”, aldus Conny Heldens van de VVV.

Niet in Huis van de Samenleving

Met de verhuizing laat de VVV een plek in het nieuwe verbouwde gemeentehuis -het ‘Huis van de Samenleving’- schieten. ,,Vanuit het huidige gemeentehuis kunnen wij een toegankelijk en gastvrij onthaal van bezoekers aan Deurne niet optimaal realiseren. We zijn slecht zichtbaar en beperkt in de mogelijkheden van openstelling, onder meer op zaterdagen.” De prominentere plek die de VVV zou krijgen in het nieuwe Huis van de Samenleving lost volgens Heldens de huidige knelpunten maar deels op. ,,En naast alle bouwongemakken zal dit pas op zijn vroegst gerealiseerd zijn na de toeristenseizoenen van 2020 en 2021. Met de toename van het toerisme in Deurne wil de VVV haar functies sneller op een beter niveau krijgen en wilde deze kans niet voorbij laten gaan.”