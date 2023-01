Waar blijven al die beruchte beroemdheden toch?

Hart onder de riem en liefde voor de boer zorgen voor stoet van verlichte tractoren door Laarbeek

BEEK EN DONK - In heel Laarbeek is geen blauw of groen lichtsnoer meer te krijgen. De Laarbeekse Boeren hebben er hun Fendt, John Deere of New Holland mee ingepakt om een beetje kleur en vrolijkheid te brengen in alle kerkdorpen.

15 januari